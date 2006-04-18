Турчинова хотіли забрати з лікарні у тюрму

Керівник штабу БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ перебуває на лікуванні в госпіталі Служби безпеки України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні на прес-конференції лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що у зв’язку з напруженою роботою під час виборів О.ТУРЧИНОВ «досить сильно хворіє».

Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що були виписані ордери на арешт О.ТУРЧИНОВА та Андрія КОЖЕМЯКІНА (екс-заступник голови СБУ – УНІАН). За її словами, О.ТУРЧИНОВА, як і в часи колишнього Президента Леоніда КУЧМИ, намагалися «забрати з госпіталю СБУ».

Вона заявила, що БЮТ «навіть пальцем не дозволить доторкнутися» до О.ТУРЧИНОВА та А.КОЖЕМЯКІНА. “Силові структури не повинні чіпати ні О.ТУРЧИНОВА, ні А.КОЖЕМЯКІНА, оскільки вони просто не усвідомлюють наслідків», - наголосила лідер БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що всі ті звинувачення і намагання арештувати їх робляться за участю Петра ПОРОШЕНКА та Миколи МАРТИНЕНКА (членів блоку «Наша Україна»).

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Ю.ТИМОШЕНКО заявила про порушення кримінальної справи проти О.ТУРЧИНОВА та А.КОЖЕМЯКІНА.

"ПОРОШЕНКО, який перебуває в безпосередньому зв’язку з ШОКІНИМ і МАРТИНЕНКОМ, який перебуває в безпосередньому зв’язку з ДРІЖЧАНИМ, порушили кримінальну справу проти ТУРЧИНОВА і КОЖЕМЯКІНА за незрозуміле прослуховування невідомо кого", заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

"Вони вчотирьох і виписали ордер на арешт цих порядних, чесних людей", додала вона.

За її словами, це робиться для того, щоб "вивести ТИМОШЕНКО з рівноваги під час переговорів про створення коаліції демократичних сил".

На запитання журналістів, що робитиме БЮТ, якщо О.ТУРЧИНОВА арештують, Ю.ТИМОШЕНКО відповіла: "Я думаю, 129 народних депутатів і 6 млн. виборців, які за нас голосували, зметуть з лиця землі те СІЗО, де його утримуватимуть".