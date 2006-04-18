Відомо, хто намагався вбити Корбана

Прокуратура встановила замовника замаху на вбивство дніпропетровського підприємця, голови Наглядової ради депозитарно-фондової компанії „Славутич-капітал” Геннадія КОРБАНА, який стався ввечері 19 березня у центрі Дніпропетровська. Про це сьогодні повідомив журналістам прокурор Дніпропетровської області Володимир ШУБА.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, замовником замаху є громадянин Росії, наразі він перебуває у Москві „Даний злочин розкрито, ”- наголосив прокурор.

В.ШУБА підкреслив, що правоохоронними органами встановлено та затримано кілера, який випустив по автомобілю Г.КОРБАНА автоматну чергу. Також встановлено місце проживання виконавця замаху, зброю, та повністю відтворено обставини скоєння злочину. За словами прокурора, в результаті проведення слідчих дій встановлено додаткові обставини, що навіть не були відомі заступнику міністра внутрішніх справ України Володимиру ЄВДОКИМОВУ, який 10 квітня інформував журналістів про хід розслідування кримінальної справи стосовно замаху на Г.КОРБАНА.

В.ШУБА наголосив, що після того, як замовника замаху на вбивство буде доставлено до Дніпропетровська, буде проведено спільну прес-конференцію з керівниками прокуратури, управлінь МВС та СБУ області.

Як повідомляв УНІАН, увечері 19 березня у центрі Дніпропетровська було скоєно замах на голову Наглядової ради депозитарно-фондової компанії «Славутич-Капітал», який у той час був кандидатом в депутати Дніпропетровської обласної ради, Г.КОРБАНА. Близько 22.00 невідомий обстріляв автомобіль «Мерседес», в якому знаходилися Г.КОРБАН та його охоронець. За даними свідків, невідомий здійснив кілька автоматичних черг по автомобілю з даху будинку, розташованого у дворі вказаного будинку.

Г.КОРБАН внаслідок обстрілу не постраждав, його охоронець дістав кілька поранень.

За фактом замаху на вбивство Г.КОРБАНА прокуратурою Жовтневого району Дніпропетровська порушена кримінальна справа за ст. 15 і ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

6 квітня у Києві, в потязі «Київ-Луганськ», в результаті спільної операції співробітниками МВС та СБУ було затримано уродженця Чечні, який підозрюється у замаху на Г.КОРБАНА.