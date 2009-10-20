Ющенку шкода, що нардепи змарнували можливість зняти імунітет

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що народні депутати свідомо зволікають з ухваленням рішення про скасування своєї недоторканності.

Як передає кореспондент УНІАН, цю позицію В.ЮЩЕНКА оприлюднила сьогодні на брифінгу прес-секретар глави держави Ірина ВАННИКОВА.

«Сьогоднішнє рішення про підтримку в першому читанні і спрямування до Конституційного Суду проекту змін до Конституції України щодо скасування необмеженої депутатської недоторканності, скасування недоторканності Президента України і суддів можна було б лише вітати», - процитувала І.ВАННИКОВА слова Президента.

Водночас, він вважає, що поєднання цих положень в одному документі означає відмову від ухвалення рішення про скасування недоторканності народних депутатів вже сьогодні.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що зараз у ВР є законопроект про скасування недоторканності народних депутатів. Цей документ раніше був підтриманий простою більшістю, й стосовно нього Конституційний Суд надав позитивний висновок.

«Усе, що мали би сьогодні зробити народні депутати, - це підтримати цей закон двома третинами голосів. Тоді уже сьогодні можна було б говорити про те, що Верховна Рада України зробила змістовний крок до розбудови держави, в якій закон дійсно один для всіх», - наголосив Президент.

Водночас, на переконання В.ЮЩЕНКА, питання щодо скасування недоторканності Президента лише штучно прив’язані до недоторканності депутатів.

Як вважає Президент, ці питання можна було б вирішити в рамках окремого закону, проголосувати за нього сьогодні у першому читанні й відповідно направити його в КС.

З цього питання І.ВАННИКОВА навела результати соціологічного дослідження, які показали, що 80% українців виступають за скасування необмеженої недоторканності народних депутатів.

«Сьогодні депутати змарнували можливість виконати свої зобов’язання перед суспільством і справді скасувати депутатську недоторканність», - заявив В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 жовтня, Верховна Рада направила на розгляд Конституційного Суду схвалений проект закону «Про внесення змін до Конституції України (щодо гарантії недоторканності для окремих посадових осіб)». За дане рішення проголосували 390 із 438 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.