ЗМІ по власних каналах отримують розпорядження Черновецького

Сьогодні Черновецький проведе робочу нараду з керівництвом КМДА

Київ. 18 квітня. УНІАН. Сьогодні відбудеться перша робоча нарада Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з керівництвом Київської міської державної адміністрації.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі столичної мерії. Засідання призначено на 17.00.

Як повідомлялось раніше, на сьогоднішній день через власні джерела ЗМІ отримують копії текстів розпоряджень нового мера щодо окремих посадових осіб КМДА про їх відсторонення від виконання обов’язків або звільнення. Однак, офіційно існування цих документів на цей момент ніхто не підтверджує і не спростовує, в тому числі ні прес-служба КМДА, ні прес-служба Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

За розповсюдженою у ЗМІ інформацією, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ призначив керівником апарату Київської міськадміністрації - заступником міської голови з організаційних і правових питань колишнього депутата Київради (фракція «Єдність») Володимира ГОЛОВАЧА. Як повідомляє у вівторок «Газета по-киевски» (№87) з посиланням на власні джерела про це йдеться у відповідному розпорядженні нового мера Києва. З інших джерел відомо, що в межах своїх повноважень В.ГОЛОВАЧ відповідає за підготовку проектів розпоряджень й інших документів, які подаються на підпис меру Києва. Також В.ГОЛОВАЧ повинен контролювати діяльність юридичних служб і управління справами Київміськадміністрації. У розпорядженні наголошується, що з дня його підписання, тобто з 14 квітня, повноваження інших посадовців, які раніше виконували ці функції, припиняються.

У розпорядженні від 17 квітня, повідомляють ЗМІ, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав розпорядження про усунення з посади начальника головного управління комунальної власності Києва Ігоря ЛИСОВА, а також проведенні службового розслідування "у зв`язку з виявленими фактами неналежного виконання службових обов`язків, які завдали значного збитку". Згідно з розпорядженням, виконання обов`язків начальника Головного управління комунальної власності Києва з 17 квітня покладене на першого заступника начальника цієї структури Лідію МІЩЕНКО.

14-м квітня також датоване розпорядження нового міського голови про скорочення штату співробітників Київської міської державної адміністрації, текст якого неофіційно розповсюджувався серед працівників КМДА.