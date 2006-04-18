Тимошенко призначила Мороза спікером

Прем’єр-міністром України має бути представник Блоку Юлії Тимошенко, а лідер Соцпартії Олександр МОРОЗ – головою Верховної Ради.

Про це заявила на прес-конференції лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО, передає кореспондент УНІАН.

Вона підкреслила, що прем’єр-міністр має формувати уряд.

На запитання журналістів, що ж в такій ситуації залишається «Нашій Україні», вона сказала, що в «Нашої України» є Президент України Віктор ЮЩЕНКО, а також вони матимуть посади в уряді, в також посади в силових структурах та посади губернаторів в ряді регіонів.

На запитання журналістів, чи претендує БЮТ на посаду голови НБУ, вона відповіла: «ні, не претендуємо».

Ю.ТИМОШЕНО сказала, що з О.МОРОЗОМ питання щодо можливого очолювання ним Верховної Ради України не узгоджувалося. Вона зазначила, що вважає цю кандидатуру «абсолютно логічною».

Ю.ТИМОШЕНКО ще раз підкреслила, що в разі, якщо буде сформована коаліція із Партією регіонів, то БЮТ піде в опозицію.