Омельченко - у відпустці, а потім буде видно

Київ. 18 квітня. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО перебуває у відпустці.

Цю інформацію УНІАН підтвердили у прес-службі столичної мерії.

В Управлінні кадрової роботи і нагород повідомили, що відповідне розпорядження підготовлено. За їх інформацією, О.ОМЕЛЬЧЕНКО перебуватиме у відпустці до 26 чи 27 квітня.

Як повідомляв УНІАН, О.ОМЕЛЬЧЕНКО 14 квітня після спілкуванням з новим мером Києва Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ, який вимагав від нього невідкладної передачі печаток та всіх справ по керівництву містом, зазначив у розмові з пресою, що має намір виконувати свої обов`язки на посаді голови КМДА до відповідного указу Президента України про призначення новообраного мера на цю посаду.

В ніч на 17 квітня замки та таблички на кабінетах на другому поверсі мерії, серед яких, зокрема, кабінет О.ОМЕЛЬЧЕНКА та деяких його заступників, були замінені. Голову КМДА вчора в держадміністрації співробітники не бачили.