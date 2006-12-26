Туркменська опозиція назвала свого кандидата в президенти

Туркменська опозиція висунула єдиним кандидатом в президенти Худайберди Оразова, повідомив представник суспільно-політичного руху Ватан (Батьківщина).

Оразов - колишній віце-прем`єр, глава Центрального банку Туркменістану, проживає в даний час в Швеції. Він є лідером Ватана.

За словами представника руху, Оразов - "дійсний патріот і громадянин батьківщини, професійно підготовлений для виконання високих і відповідальних обов`язків глави держави".Рішення про висунення Оразова кандидатом в президенти Туркменістану було прийнято республіканською партією Туркменістану і Ватаном.

Корреспондент