У ЄЦ закликають Ющенка відкинути сумніви й підвищити соцстандарти

Голова партії “Єдиний Центр” Ігор КРІЛЬ закликає Президента Віктора ЮЩЕНКА негайно підписати закон про підвищення соцстандартів.

Про це УНІАН повідомила прес-служба партії.

«Глава держави має без зволікання скріпити своїм підписом закон про підвищення соціальних стандартів. Заяви уряду про негативні наслідки від їх запровадження для економіки країни мають виключно політичні причини. Контраргументи Кабінету міністрів не настільки переконливі, щоб держава не змогла простягти руку допомоги незаможнім людям», – вважає І.КРІЛЬ.

На думку політика, уряд може знайти суто економічні джерела асигнувань на виконання норм прийнятого закону. Серед них – ретельний контроль і якісне адміністрування видатків із державної скарбниці. Адже на сьогодні лише через нецільове використання коштів бюджет втратив 13 млрд. гривень, а майже половина фінансування пільг йде не за призначенням.

Голова “Єдиного Центру” зазначив, що хвиля урядового протесту проти запровадження збільшених соцстандартів піднялася напередодні очікуваного виділення Міжнародним валютним фондом четвертого траншу кредиту. «Зрозуміло, що ця позика спрямовується на досягнення не економічного, а політичного ефекту. Залучені гроші допоможуть уряду бодай частково залатати величезні боргові ями, що неодмінно буде використано з великим пропагандистським апломбом», – переконаний лідер ЄЦ.

Водночас І.КРІЛЬ звернув увагу, що оцінка МВФ закону про збільшення мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму підтвердила, що поважна фінансова структура користується подвійними стандартами. Зокрема, однією з умов про надання фондом кредитної позики було підвищення вартості газу для населення (з 1 вересня) та теплогенеруючих підприємств (із 1 жовтня). За словами народного депутата, уряд знехтував цією умовою, а прем’єр-міністр запевнила всю країну, що ціна газу для населення не зросте, і зібрала передвиборчі бонуси. Міжнародний валютний фонд делікатно закрив очі на явне невиконання домовленостей і дав обіцяні гроші.

«Однак як тільки парламент законодавчо підняв соцстандарти, місія МВФ в унісон із Кабміном стурбувалася можливим збільшенням дефіциту державного бюджету. Напрошується висновок, що фонд виконує в Україні функцію не фінансової допомоги, а політичної підтримки», – зазначив політик.

На переконання І.КРІЛЯ, Президент має відкинути будь-які сумніви й нав’язуванні емоції та підписати закон про запровадження нових соціальних стандартів. «Мільйони його співвітчизників – малозабезпечених, пенсіонерів, бюджетників - так само мають право на гідне життя, як і урядовці, яких вони найняли для професійного виконання своїх обов’язків. Президентський підпис під законом підтвердить, що глава держави дійсно виступає гарантом прав людей», - підкреслив Голова “Єдиного Центру”.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня Верховна Рада України ухвалила Закон «Про встановлення прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати в 2010 році».

Законом встановлюється прожитковий мінімум на одну людину з розрахунку на місяць у розмірі: з 1 листопада 2009 року – 701 грн., з 1 січня 2010 року – 825 грн., з 1 квітня – 839 грн., з 1 липня – 843 грн., з 1 жовтня – 861 грн., з 1 грудня – 875 грн.

Окрім того, законом встановлено мінімальну заробітну плату з 1 листопада 2009 року – 744 грн., з 1 січня 2010 року – 869 грн., з 1 квітня – 884 грн., з 1 липня – 888 грн., з 1 жовтня – 907 грн., з 1 грудня – 922 грн.