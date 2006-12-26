Мороз заперечує зв`язок між бюджетом і Дріжчаним

Звільнення Ігоря ДРІЖЧАНОГО з посади голови Служби безпеки України не має ніякого відношення до підписання Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ Закону «Про державний бюджет України на 2007 рік».

Про це заявив на прес-конференції у Рівненській області Верховної Ради Олександр МОРОЗ, відповідаючи на запитання УНІАН, чи не стало звільнення І.ДРІЖЧАНОГО «частиною торгу» з Президентом України в питанні підписання бюджету-2007.

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня парламент 407 голосами “за” звільнила І.ДРІЖЧАНОГО з посади голови СБУ.

Того ж дня Президент підписав закон “Про Державний бюджет України на 2007 рік”.