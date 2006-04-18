БЮТ має кандидата на посаду голови Львівської облради

Блок Юлії Тимошенко на посаду голови Львівської обласної ради підтримує кандидатуру чинного голови обласної ради, члена БЮТ Михайла СЕНДАКА.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН голова Львівської обласної організації ВО “Батьківщина” Іван ДЕНЬКОВИЧ.

За його словами, 17 квітня центральне керівництво БЮТ ухвалило рішення про підтримку М.СЕНДАКА кандидатом на посаду голови Львівської облради.

“Юлія Володимирівна, зокрема, висловилася про особисту підтримку кандидатури Михайла СЕНДАКА”, - акцентував І.ДЕНЬКОВИЧ.

“Зараз ми ведемо переговори з іншими політичними силами щодо підтримки кандидатури Михайла СЕНДАКА”, - зазначив голова обласної організації “Батьківщини”.

28 квітня відбудеться перша сесія Львівської облради нового скликання. Порядок денний засідання сесії передбачає: доповідь голови Львівської обласної ТВК (протокол результатів виборів), присяга новообраних депутатів та обрання голови обласної ради, повідомив І.ДЕНЬКОВИЧ.

У свою чергу М.СЕНДАК у коментарі УНІАН зазначив, що “якщо центральна рада на чолі з Юлією Володимирівною визначилася, то я готовий”. При цьому він додав, що “я сам не висувався, не проявляв ініціативи. Думаю, що оцінили мою роботу. Я вірив і вірю Юлії Володимирівні, що вона вміє розбиратися в людях і давати кожному адекватну оцінку. Розумію, що це відповідальність”.

“Думаю, Юлії Володимирівні не буде соромно за мою роботу. Адже моя кандидатура – її особиста ініціатива. Хочу зазначити, що жодних зустрічей і переговорів з цього приводу у мене з Юлією Володимирівною не було”, - акцентував М.СЕНДАК.

Як повідомляв УНІАН, за офіційними результатами виборів, до Львівської обласної ради пройшли шість політичних сил.

У новому складі депутатського корпусу обласної ради “Наша Україна” отримає 44 мандати, БЮТ – 41, Блок Костенка-Плюща – 10, ВО “Свобода” – 10, “Пора” – 8, Партія промисловців і підприємців України – 7.