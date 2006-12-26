Голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН вважає, що Севастополь „залишається острівцем стабільності” у Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції у Севастополі С.КУНІЦИН назвав одним з найбільших досягнень року для Севастополя те, що місто „залишається острівцем стабільності на Кримському півострові”.

За його словами, у виконавчої влади міста на сьогодні „конструктивна взаємодія не лише з міською радою, а й з керівниками правоохоронних органів, з командувачем ВМС України віце-адміралом Ігорем ТЕНЮХОМ, з командувачем ЧФ РФ адміралом Олександром ТАТАРІНОВИМ”. Тобто, сказав С.КУНІЦИН, він сьогодні не бачить підстав для виникнення якихось „протирічь і непорозумінь в усьому севастопольському спектрі керівників того чи іншого рівня влади. Мені здається, сьогодні є цілісне розуміння взаємовідносин між нами”, і це „є запорукою того, що для нас інтереси України є апріорі першочерговими”.

С.КУНІЦИН також додав, що Севастополю „вдалося уникнути втягування у „феодосійські події”, вдається конструктивно працювати у сфері міжнаціональних, міжрелігійних відносин.

Крім того, зауважив голова міськдержадміністрації, „Севастополь активно розвиває і відновлює міжрегіональні звязки”.