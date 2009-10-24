В НРУ вирішили, що Тимошенко прикриє їх від «пильного ока Кремля»

18:43, 24 жовтня 2009
Політика
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"На наше рухівське переконання..."

З’їзд Народного руху України сьогодні прийняв рішення про підтримку прем’єр-міністра, голови партії «Батьківщина” Юлії ТИМОШЕНКО на виборах Президента України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НРУ.

Як йдеться у заяві рухівців, «об’єктивне вивчення нинішньої політичної ситуації в Україні, детальний аналіз рейтингів кандидатів на посаду Президента демонструють невтішні результати. Народний рух попереджає: в Українській державі існує загроза російсько-олігархічного реваншу в особі Віктора ЯНУКОВИЧА та його команди”.

“Ми не хочемо жити у двомовній країні, де закони писатимуться за «зонівськими поняттями» під пильним оком Кремля... Не можна допустити приходу до влади ЯНУКОВИЧА, оскільки це означатиме втрату усіх попередніх демократичних надбань”, - заявили в НРУ.

За словами авторів заяви, “Україна вкотре опинилась на краю державної безодні. І вихід з неї один - об’єднання усіх ідейно близьких політичних партій патріотичного, національно-демократичного спрямування навколо єдиного кандидата від демократичних сил на посаду Президента України”.

“На наше рухівське переконання, таким кандидатом є нинішній прем’єр-міністр України, голова партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО”, - наголошується в заяві.

В НРУ вважають, що саме Ю.ТИМОШЕНКО “на сьогоднішній день є тим лідером, який здатен вивести країну з політичного хаосу та економічного безладдя. Народний рух упевнений, що цей політик не схибить й впевнено поведе Україну по європейському шляху розвитку”.

Також Народний рух України закликає усі інші демократичні політичні сили підтримати на виборах Президента України Юлію ТИМОШЕНКО.

 

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