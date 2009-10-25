Мер Харкова про УПА, Нюрнберг, чужу ідеологію і тотальний осуд

Харківський міський голова Михайло ДОБКІН вважає, що тема вшанування Української повстанської армії в Харкові є “насаджуванням чужої ідеології”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у повідомленні, розміщеному на офіційному сайті Харківської міської ради.

«У Харкові немає проблеми з пам`ятниками, є проблеми з ідеологією, яку насаджують харків`янам”, - сказав мер. На думку М.ДОБКІНА, “якщо пам`ятний знак Українській повстанській армії у Харкові раптом зникне, її прибічники тут же притягнуть інший камінь, і проблема не вирішиться».

«Я вважаю, що в нинішній ідеології нашої держави УПА стала такою, що потерпає більше, ніж від Нюрнберзького процесу. Ця тема спеціально розпалюється і провокується, і люди похилого віку, які воювали в УПА і відсиділи у в`язницях і таборах за співпрацю з фашистами, вдруге отримують покарання зі сходу України, від своїх співгромадян, у вигляді тотального осуду», - наводяться слова М.ДОБКІНА у повідомленні.

На думку мера Харкова, всі зіткнення на ґрунті УПА відбуваються на сході, “куди із західної України присилають тих, хто провокує тут бійки і скандали”.

Як повідомляв УНІАН, депутати харківських міської і обласної рад останнього скликання неодноразово порушували питання про необхідність знесення на Харківщині пам’ятних знаків на честь Української повстанської армії.