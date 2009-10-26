Бжезинський: Росію з імперськими амбіціями в НАТО не візьмуть

Колишній радник Президента США, відомий політолог Збігнєв БЖЕЗИНСЬКИЙ вважає, що тісна співпраця з Росією відповідає інтересам США і Європи, але, щоб увійти в НАТО, Росії треба спочатку позбутися імперських амбіцій.

Про це йдеться в статті політолога для німецької газети Rheinischer Merkur, яку цитує Deutsche Welle.

На думку, З.БЖЕЗИНСЬКОГО, «Росія - не ворог, але вона все ще вороже ставиться до НАТО. Ця позиція навряд чи швидко зміниться, тим паче, що прем`єр-міністр Володимир ПУТІН у 2012 році знову стане президентом». «Крім того, - вважає він, - політика Росії по відношенню до НАТО останнім часом спрямована на внесення розколу як між США і Європою, так і між старими й новими членами Альянсу». «Може це невдоволення, пов`язане з поразкою Радянського Союзу в «холодній війні» і націоналістично забарвленим протестом проти розширення НАТО в східному напрямі», - вважає він.

«Членство Росії в Альянсі в найближчому майбутньому малоймовірне. Росія не хоче ставати членом блоку, очолюваного Сполученими Штатами. Її гордість зрозуміла. Але й блок НАТО став би іншим, якби в його ряди ввійшла Росія, країна недемократична і у військовому відношенні вельми примхлива», - сказано в статті.

На думку політолога, «погляд НАТО на Росію повинні визначати дві мети: по-перше, консолідація безпеки в Європі за рахунок тісних зв`язків Росії з політичними й військовими структурами Північноатлантичного альянсу. По-друге, Росію слід включити в масштабну глобальну мережу безпеки. Це деяким чином може допомогти ослабити її імперські амбіції. Прогрес в обох напрямах вимагатиме часу й терпіння, але, можливо, нове покоління російських лідерів врахує, що ці цілі відповідають їх основоположним інтересам».