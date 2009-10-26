Тігіпко думає, що депутати залишать народ з бинтами і зеленкою

Претендент на пост Президента України Сергій ТІГІПКО вважає, що мораторій на підвищення цін на ліки призведе до виникнення їх дефіциту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, про це він сказав у коментарі щодо звернення фармацевтичних асоціацій до Президента. Вони просять В.ЮЩЕНКА ветувати закон «Про мораторій на підвищення цін і тарифів на лікарські засоби та вироби медичного призначення», прийнятий парламентом минулого тижня. Відповідно до закону, ліки вітчизняного виробництва реалізуються за цінами, що регулюються державою, а імпортні – за сформованими на 1 липня 2008 року.

«Парламентові варто взяти канікули до кінця президентських виборів. Рада поводиться неадекватно, а закони, які вона ухвалює, небезпечні для економіки і людей», - зауважив С.ТІГІПКО. «Народні депутати чудово знають, що з липня минулого року курс долара зріс на 85%. Вони також не можуть не знати, що близько 80% асортименту аптек складають імпортні засоби. Виходить, що парламент свідомо прирікає країну на гострий дефіцит ліків», – зауважив С.ТІГІПКО.

За його словами, проблему подорожчання ліків для населення можна вирішити великими державними закупівлями безпосередньо у виробників.

«Держава може робити закупівлі з великими знижками, а потім передавати в аптечні мережі, жорстко обмежуючи націнку», – вважає С.ТІГІПКО.

Він упевнений, що Президент зобов`язаний ветувати цей закон.

«Якщо ні, то народ не побачить ніяких ліків – ні дешевих, ні дорогих. Українців залишать з бинтами та зеленкою, а торгівля імпортними препаратами піде в тіньовий сектор, і ціни будуть захмарними», – переконаний С.ТІГІПКО.