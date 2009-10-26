Хоружівка попросила Ющенка залишатися лідером нації якнайдовше
Президент отримав благословення
Президент України Віктор ЮЩЕНКО виступає за демократичний шлях розвитку нашої держави, оскільки йому не байдужа доля України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив сьогодні, перебуваючи в рідному селі Хоружівка Недригайлівського району Сумської області.
«Тільки демократичний шлях – одна з умов майбутнього розвитку України. Альтернативи цьому немає», - наголосив Президент України, виступаючи перед земляками біля храму Святого Андрія Первозванного.
В.ЮЩЕНКО заявив про необхідність духовної згуртованості нації та відродження історичної пам’яті. При цьому він також підкреслив, що останні 4 роки пройшли для країни «не марно». Серед досягнень глава держави назвав і розвиток свободи слова та свободи вибору. Зокрема, В.ЮЩЕНКО сказав, що в Україні створена система виборів, яка “дозволяє зробити вибір без фальсифікацій і тиску».
«Все залежить від виборців, якою буде Україна - завтрашньою чи вчорашньою», - сказав Президент, звертаючись до земляків.
У свою чергу громада Хоружівки попросила В.ЮЩЕНКА залишитися якнайдовше лідером нації, який єдиний захищає національні інтереси.
За старими українськими традиціями, Президентові України разом із благословенням односельчан вручили як символ сили хліб з печі та жменю землі з рідного села.
Сьогодні ж у Хоружівці відбувся молебень, під час якого В.ЮЩЕНКО отримав благословення Єпископа Сумського і Охтирського УПЦКП МЕФОДІЯ на участь у президентській кампанії. Владика подарував також главі держави ікону Божої Матері.
В.ЮЩЕНКО із членами родини та супроводжуючими особами відвідав також могили своїх батьків – Андрія Андрійовича та Варвари Тимофіївни Ющенків на місцевому цвинтарі.