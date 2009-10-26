Литвин розказав, чому на бориспільській трасі немає його фотографій

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН прогнозує, що переможець президентських виборів не набере більше ніж 52% голосів виборців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів під час відкриття 13-го засідання Комітету з парламентського співробітництва між Україною та Європейським Союзом, що проходить у Києві. У засіданні беруть участь представники всіх фракцій парламенту, крім фракції Партії регіонів. Причини їх відсутності не відомі.

В.ЛИТВИН зазначив, що такі результати виборів означатимуть, «що ми знову матимемо проблему консолідації суспільства».

В.ЛИТВИН прогнозує «шалене протистояння після першого туру виборів». «Але, на жаль чи на щастя, у нас не може бути два Президенти країни», зауважив він.

Спікер додав, що «українським політикам сьогодні тісно у межах України». «На щастя, ми не маємо Радянського Союзу, коли одного висмикували і забирали на роботу в Москву, і таким чином розводили українських політиків, які між собою вже починали з’ясовувати стосунки», - зазначив В.ЛИТВИН.

На його думку, Україна «в 2010 році не переживе 2004 року (йдеться про протистояння між кандидатами під час президентських виборів у 2004 році – УНІАН).

Водночас В.ЛИТВИН наголосив, що парламент під час та після виборів глави держави має «зіграти стабілізуючу роль».

Також В.ЛИТВИН переконаний, що Верховна Рада має врахувати рекомендації європейського співтовариства щодо змін до закону про вибори Президента. «На мою думку, я максималіст, врахувати на 100%», - додав він.

Відповідаючи на запитання, чому міжнародна делегація, коли їхала з аеропорту «Бориспіль» до Києві, не побачила жодного плакату із його зображенням, В.ЛИТВИН пожартував: «Я не встиг за браком часу провести фотосесію».

Він також повідомив, що братиме участь у президентській виборчій кампанії.

Говорячи про рекламу, В.ЛИТВИН зазначив, що реєстрація кандидатів ще не закінчилась, «а в нас кругом реклама». За його словами, в Україні її називають соціальною рекламою, і є багато питань, чи це все-таки політична, чи соціальна реклама.