Янукович бажає Тарасюку ”тільки добра”

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що Борис ТАРАСЮК «внутрішньо готовий прийняти рішення» щодо перебування на посаді міністра закордонних справ України.

Як передає кореспондент УНІАН, таке припущення В.ЯНУКОВИЧ висловив сьогодні на прес-конференції, присвяченій підсумкам соціально-економічного розвитку країни в 2006 році.

«Напередодні Нового року ми не загострюємо політичні питання. Ми вважаємо, що в Новий рік потрібно входити спокійними. Що стосується Бориса Івановича (ТАРАСЮКА), мені здається, що він внутрішньо готовий прийняти рішення», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Разом із тим, прем`єр вважає, що «це його особиста справа». «Я не хочу йому нічого поганого, я йому бажаю тільки добра, але при ухваленні рішення вони (Б.ТАРАСЮК і Президент Віктор ЮЩЕНКО – УНІАН) керувалися державними, а не особистими інтересами. Якщо це буде так, тоді це буде сприйнято», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.