Тимошенко мала гарантії від Каддафі, що за ОПЗ дадуть $1,5 млрд?

Президент групи «Енергетичний стандарт» Костянтин ГРИГОРИШИН зазначає, що прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО поки що не повернула йому заставу за участь у приватизації Одеського припортового заводу.

Про це він сказав в інтерв`ю газеті «Коммерсант Украина» (№184 від 27 жовтня).

За словами К.ГРИГОРИШИНА, напередодні приватизації в нього відбулася зустріч з прем`єр-міністром Ю.ТИМОШЕНКО. «Моїми потенційними партнерами були серйозні іноземні інвестори. Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що одержала гарантії від лідера Лівії Муамара КАДДАФІ, що за ОПЗ буде заплачено $1,5 млрд. Я відповів: "КАДДАФІ пообіцяв, хай він і платить". Прем`єр запитала: "А ви хоча б один крок зробите вищим за стартову ціну?". Я сказав: "Один крок зробимо, а ви заставу повернете?". Вона каже: "Повернемо", - розповів К.ГРИГОРИШИН.

За його словами, після зустрічі його партнери зазначили, що прем`єр-міністр була непереконлива. «Тому ми пішли на конкурс одні. При цьому Юлія ТИМОШЕНКО пообіцяла повернути заставу протягом трьох днів, якщо ми не виграємо конкурс, що й було включено в договір ТОВ "Фрунзе-Флора” (брало участь у конкурсі від "Енергетичного стандарту") з ФДМ. Минуло вже чотири тижні, а заставу не повернули», - додав К.ГРИГОРИШИН.

Він не вважає, що це хороший сигнал уряду міжнародним інвесторам.

Відповідаючи на запитання, навіщо К.ГРИГОРИШИНУ ОПЗ, якщо в нього немає природного газу, бізнесмен відповів, що природного газу не було ні в кого з учасників конкурсу, навіть у "Сибура".

«Адже навіть якщо газ у вас є, на Ямалі, це не означає, що ви можете постачати його на завод. У нас монополія, між іншим, на ринку газу», - сказав він, підкресливши, що всі постачання здійснює НАК "Нафтогаз України".

При цьому бізнесмен додав, що недавно схвалений Кабінетом міністрів України законопрект «Про принципи функціонування ринку природного газу», котрий відміняє цю монополію, ще не прийнятий.

«Хай цей закон спочатку приймуть, а потім його підпише Президент. Коли це відбудеться, інвестори, можливо, по-іншому оцінять ОПЗ. А поки його не прийняли, всі виходять з того, що свій газ на цей завод постачати не можуть. Обіцянкам ніхто не вірить», - зазначив К.ГРИГОРИШИН.