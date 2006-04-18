До Одеси вже їдуть розбиратися, хто там з ким блокується

Рада «Народного Союзу Наша Україна» не давала дозволу одеським нашоукраїнцям блокуватися з Партією регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив перший заступник керівника Виконкому НСНУ Ігор ЖДАНОВ.

І.ЖДАНОВ нагадав, що існує рішення Ради партії, яке дозволяє місцевим організаціям НСНУ блокування на регіональному рівні лише з членами блоку «Наша Україна», де вони на вибори йшли окремо. Щодо інших партій необхідний дозвіл президії Ради партії. «Наскільки я знаю, такого дозволу на сьогодні немає, і цим питанням займаються. Сьогодні певні представники їдуть до Одеси, щоб розібратися», - сказав І.ЖДАНОВ.

Як повідомляв УНІАН, «Вечерние вести» пишуть про можливий союз НСНУ і Партії регіонів в Одесі. Так, в матеріалі під заголовком «НСНУ в Одесі лягає під Януковича?» «ВВ» пише, що «Народний Союз Наша Україна», що не зважилася на самостійну участь в міських виборах в Одесі, має намір зсередини підірвати блок мера Едуарда ГУРВІЦА «Наша Одеса», що переміг на виборах.