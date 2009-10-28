Ющенко їде на Закарпаття

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні, 28 жовтня, у рамках відзначення 65-ї річниці визволення України від нацистських загарбників здійснить робочу поїздку до Закарпатської області – західного кордону України.

Як повідомялє прес-служба Президента, планується, що глава держави покладе квіти до монумента «Україна – визволителям» та виступить з промовою на громадському віче з нагоди звільнення України.

Також заплановано участь Президента у церемонії передачі Всеукраїнської естафети пам’яті «Слава визволителям України», яка проводиться на виконання Указу про відзначення 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Крім того, у приміщенні Ужгородського національного університету В.ЮЩЕНКО проведе зустріч з представниками інтелігенції Закарпаття.

Перед поїздкою на Закарпаття В.ЮЩЕНКО у Києві покладе квіти до могили Невідомого солдата з нагоди 65-річчя визволення України.

Цього ж дня Президент також візьме участь у засіданні Всеукраїнської Ради церков і релігійних організацій.

Мета зустрічі – обговорення нагальних проблем державно-церковних взаємин. Співпраця держави і церковних організацій важлива, зокрема, у контексті виборчої кампанії, що розпочалася, і, відповідно, у забезпеченні прав громадян на вільний вибір, підкреслили у прес-службі Президента.