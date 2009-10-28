Януковича під ЦВК вже чекають
09:57, 28 жовтня 2009Політика
3014 0
Учасників акції - близько 700 осіб
Прихильники лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА зібралися під будівлею Центральної виборчої комісії, де сьогодні о 10.00 пройде його реєстрація кандидатом у Президенти України.
Як передає кореспондент УНІАН, число учасників акції - близько 600-700 осіб.
Люди тримають у руках плакати з гаслами: «Янукович - наш Президент!» і «Янукович - Президент України!».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter