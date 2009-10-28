«Київ летить у боргову яму», – заявив один із лідерів Блоку Віталія Кличка, голова Української селянської демократичної партії Дмитро Андрієвський, коментуючи виконання міського бюджету за 9 місяців.

«Борги міста катастрофічно зростають. Недовиконання дохідної частини бюджету наближається до 6 мільярдів гривень, і ситуація погіршується з кожним днем», – наголосив опозиційний депутат.

За даними Дмитра Андрієвського, найбільше недовиконання надходжень від податків на доходи фізичних осіб (1,244 мільярда гривень), продажу землі та нематеріальних активів (1,07 мільярда гривень) і незрозумілих «інших надходжень» (2,1 мільярда гривень).

«Фантастичні бюджетні прожекти та обіцянки Черновецького, як ми і попереджали, виявилися мильними бульбашками, – підкреслив Андрієвський. – Жоден з цих сумнівних з правової точки зору та відверто незаконних прожектів – платні обіди з чиновниками, розрекламований розпродаж автопарку, збільшення вартості паркування, блокування коліс, введення різних поборів та інше не принесли в бюджет міста ані копійки».

Виконання видаткової частини бюджету, за словами Дмитра Андрієвського, свідчить про наближення бюджетного колапсу.

«На сьогодні фінансування міста недоотримало кожну третю заплановану гривню. На 875 мільйонів гривень недофінансовано будівельну галузь, на 677 мільйонів гривень – соціальний захист та соціальне забезпечення, на 204 мільйони гривень – охорону здоров’я. Майже 2 мільярди гривень становлять борги перед державою. Місто вже проїло 1,2-мільярдну позику: за останній місяць комунальна сфера влізла у борги – більше ніж на 73 мільйони гривень. Бюджетні прогнози на останній квартал невтішні. Київ зусиллями Черновецького летить у боргову яму. І виправити становище ця влада не зможе», - наголосив Андрієвський.