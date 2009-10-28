Литвин пропонує політикам задуматися, що про них скажуть на похороні

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН закликав українських політиків провести колективні читання розповіді Василя Шукшина «Думай».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Донецьку на прес-конференції, коментуючи нинішню політичну ситуацію в Україні.

«Далі дивитися спокійно на те, що відбувається в країні, неможливо. У Шукшина є одна з розповідей - «Думай», коли приходить додому голова колгоспу, лягає і думає, як його оцінюватимуть, що говоритимуть про нього на похороні, і він питанням весь час задається – чого він не зміг зробити…», - розповів В.ЛИТВИН. І додав: «Так от, треба влаштувати колективні читання цієї розповіді для всіх українських політиків, щоб вони думали і розуміли одну одвічну істину: що за життя, як сказав один відомий письменник, у людини ростуть тільки вуха і ніс, а ім`я може рости тільки після смерті. Це залежить від того, які діяння здійснювала людина при земному своєму існуванні».