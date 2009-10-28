У БЮТ змирилися з тим, що Україна до європейських норм ще не готова

З проекту Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виборів Президента України», поданого народним депутатом від БЮТ Валерієм ПИСАРЕНКОМ, прибрано норму щодо виключення з виборчого бюлетеня графи «Не підтримую жодного кандидата». Про це УНІАН повідомили у прес-службі БЮТ.

Законопроект на заміну попередньому вже зареєстрований у Верховній Раді, повідомив В.ПИСАРЕНКО.

«Обговорення рекомендацій Венеціанської комісії довело, що суспільство не готове перейняти окремі положення європейської практики застосування виборчого законодавства», - сказав депутат.

В.ПИСАРЕНКО зазначив, що пункт 60 Рекомендацій говорить про те, що виборців повинні заохочувати голосувати за своїх кандидатів або партію, яким віддається перевага, і тим самим взяти на себе відповідальність за вибраний орган. «Таким чином, стаття 71.4 закону вимагає, щоб виборчий бюлетень, який включає пункт "Я не підтримує жодного кандидата на пост Президента України" був переглянутий і видалений», - говориться в ухвалених рекомендаціях Венеціанської комісії.

Крім того, відзначає депутат, ще у 2004 році в Заключному звіті Місії спостереження за виборами ОБСЄ є порада: «…щоб можливість голосувати «проти всіх» кандидатів була видалена з бюлетеня».

«Виборчий процес в Україні вже почався, і відповідні зміни сьогодні розцінюються як частина виборчої кампанії конкретного кандидата. Щоб не було неоднозначних думок, ми викреслили цю пропозицію Венеціанської комісії з нашого законопроекту», - сказав В.ПИСАРЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, у Центральній виборчій комісії вважають, що ухвалення закону щодо відмінени графи «проти всіх» у виборчих бюлетенях, звузить виборчі права громадян.