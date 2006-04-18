Понад 70 депутатів висловилися за співпрацю з Черновецьким

Вже понад 70 депутатів новообраної Київської міської ради висловили свою підтримку пропозиції мера столиці Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО про конструктивну роботу на благо київської громади.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Зокрема, як йдеться у повідомленні прес-служби, “кількість депутатів Київради, які підтримали пропозицію мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО про конструктивну роботу на благо київської громади постійно зростає. Зараз уже понад 70 депутатів новообраної Київради висловили свою підтримку позиції Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО”.

Нагадаємо, що вчора мер Києва звернувся до політичних сил, які перемогли на виборах до Київської міської ради, із закликом полишити ідейні суперечки, припинити парад амбіцій і спільно виробити підходи, які створять всі умови для ефективної та конструктивної роботи в ім’я Києва та киян.

Депутати Київради, які підтримують конструктивну позицію Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, спільно з мером Києва готують план першочергових кроків нової київської влади.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ ще раз висловив впевненість у тому, що Київрада стане єдиною командою, згуртованою спільними цілями розвитку та процвітання Києва.

Як повідомляв УНІАН, 14 квітня відбулася перша сесія нової Київради, на якій новообраний мер Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ вступив на свою посаду. На цій сесії, 61 новообраний депутат Київради отримав мандат.

Того ж дня Фракції Блоку Юлії Тимошенко, блоку ПОРА-ПРП та “Громадського активу Києва” у Київраді заявили, що оскаржуватимуть у суді проведення першого засідання сесії Київської міської ради V скликання, оскільки вважають його нелегітимним.

15 квітня Блок Юлії Тимошенко, Блок Віталія Кличка ПОРА-ПРП та Громадський актив Києва уклали Угоду про співпрацю та створення коаліції демократичних сил Києва «Справедливий Київ». Документ підписали, від БЮТ – Микола ТОМЕНКО, від Блоку ПОРА-ПРП - Віталій КЛИЧКО, від ГАК - Олександр ПАБАТ.

Довідка УНІАН. За результатами виборів 26 березня 2006 року, із 120 місць у Київській міській раді 41 здобув БЮТ, 21 - Блок Леоніда Черновецкого, 15 - «Наша Україна», 14 - ПОРА-ПРП, 9 - Партія регіонів, по 7 - «Громадський актив Києва» та Соцпартія, 6 - Народний блок Литвина.