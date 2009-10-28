Фракція НУ-НС шукає, хто підробив протокол про відставку лідера

Політична рада парламентської фракції «Наша Україна - Народна самооборона» звернулась до керівництва Верховної Ради щодо сприяння у розслідуванні можливої фальсифікації протоколу засідання фракції з вимогою відставки її голови Миколи МАРТИНЕНКА, яке начебто відбулось 23 жовтня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі фракції НУ-НС.

«Ні 23 жовтня, ні в інший день не було ніякого засідання фракції НУ-НС, де б розглядалось питання про відставку Миколи МАРТИНЕНКА, не кажучи вже про прийняття такого рішення. Більше того, вже два народних депутати нашої фракції – Тарас СТЕЦЬКІВ та Олександр КЛИМЕНКО - заявили про те, що вони не ставили своїх підписів під рішенням про зміщення з посади голови фракції», - заявили у політраді.

Політрада зазначає, що зміна керівника фракції НУ-НС мала відкрити шлях до виходу фракції із парламентської коаліції, створення де-факто більшості з Партією регіонів, дестабілізації ситуації як у Верховній Раді, так і в державі.

Політрада звернулась до керівництва парламенту щодо сприяння у розслідуванні обставин складення та реєстрації фальшивого протоколу про відставку М.МАРТИНЕНКА.

З цією метою фракція НУ-НС створила робочу групу, до якої увійшли народні депутати Борис ТАРАСЮК, Роман ЗВАРИЧ та Анатолій МАТВІЄНКО.

Робоча група має представити свої висновки не пізніше 3 листопада 2009 року.

До складу політичної ради фракції НУ-НС входять голова фракції, його заступники та лідери партій, представлених у фракції.