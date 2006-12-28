БЮТ застерігає тих, хто плазує перед Черновецьким

Фракція Блоку Юлії Тимошенко у Київраді заявляє, що Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ і “так звана більшість” у Київраді ідуть на безпрецедентні кроки знищення демократичних принципів роботи органу місцевого самоврядування у столиці України.

Про це йдеться у заяві фракції БЮТ у Київраді, розповсюджений після того як Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ не надав можливості зачитати голові фракції БЮТ у Київраді Тетяні МЕЛІХОВІЙ зачитати цю заяву про порушення регламенту засідання Київської міської ради.

“Прагнучи надалі безперешкодно продовжувати грабіжницьку практику по відношенню до міста Києва та його мешканців, мер та його більшість відверто ідуть на порушення законодавства України та регламенту діяльності Київради. В організації та проведенні сесій свідомо допускають грубі порушення: під час підготовки сесій самовільно, без урахування думки депутатів Київради, змінюється порядок денний проведення сесії, депутатському корпусу не дають можливості ознайомитись з порядком денним, відсутні проекти рішень порядку денного, не забезпечується супровідна документація. Станом на 20.00 27 грудня у депутатів не було жодного документа, щодо проведення сьогоднішньої сесії”, - наголошується у заяві фракції БЮТ у Київраді.

На думку членів фракції, “останні зміни до регламенту роботи Київради про те, що процедурні питання можуть бути внесені на вимогу не менше 50 депутатів – кричуще порушення норм демократії. Ці зміни свідчать про те, що ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ вирішив остаточно перевести діяльність Київради в ручне управління”.

БЮТівці переконані: “за допомогою таких змін Київський міський голова прагне позбавити опозиційну частину депутатського корпусу будь-яким чином впливати на роботу Київради, впливати на вирішення життєво важливих питань міста і самочинно, з допомогою керованої більшості, використовувати Київ для власного збагачення”.

“Ми, депутати фракції БЮТ, розуміємо, що мер та його команда чудово усвідомлюють, що вони втратили довіру та підтримку практично усіх киян. Саме тому, відчуваючи, що громада міста не буде терпіти такої наруги, створюють собі умови для проведення масштабних махінацій з власністю міста, землею Києва, комунальними підприємствами, за рахунок мешканців столиці”, - сказано у документі.

Члени фракції БЮТ застерігають “ЧЕРНОВЕЦЬКОГО та його оточення, не дивлячись на спробу позбавити опозицію права голосу – фракція БЮТ не дозволить безконтрольно наживатися за рахунок Києва та киян”.

БЮТ застерігає “тих, хто плазуючи перед мером, сам розраховує відкусити шматок Києва – ми будемо оскаржувати будь-які незаконні рішення, прийняті Київрадою чи тут, у сесійній залі, чи у кабінеті мера, де б вони не були прийняті”.

Довідка УНІАН. До опозиційного міжфракційного депутатського об’єднання “Демократичний Київ” входить 40 депутатів.