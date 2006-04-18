Генпрокуратура спростовує заяву Юлії Тимошенко

Генпрокуратура роз’яснює, що екс-голова Служби безпеки України Олександр ТУРЧИНОВ та його колишній заступник Андрій КОЖЕМ’ЯКІН проходять у кількох кримінальних справах як свідки.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури і уточнили, що в іншому статусі, ніж свідки ці особи не проходять по жодній зі справ, тим самим спростувавши заяви лідера БЮТ, що саме проти цих осіб порушені кримінальні справи.

У прес-службі уточнили, що одна з цих справ – справа про незаконне прослуховування високопосадовців. (Як відомо, по цій справі визнані потерпілими екс-секретар РНБО Петро ПОРОШЕНКО та екс-міністр юстиції Роман ЗВАРИЧ).

Інша справа – порушена прокуратурою 24 березня за фактом знищення співробітниками СБУ документів оперативно-розшукової справи, заведеної на російського бізнесмена Семена МОГИЛЕВИЧА, який нібито має причетність до компанії “РосУкрЕнерго”. (Як пояснював з цього приводу заступник генпрокурора Віктор ШОКІН, з невідомих причин 8 вересня 2005 року за розпорядженням тодішнього заступника голови СБУ Андрія КОЖЕМЯКІНА матеріали справи по МОГИЛЕВИЧУ (20 томів) було знищено “за 40 хвилин”, прокуратура викликала КОЖЕМ’ЯКІНА для свідчень, але він не з’явився).

Як уточнили у прокуратурі, на неодноразові виклики у прокуратуру дати свідчення О.ТУРЧИНОВ не з’являвся, 11 квітня була постанова про примусове приведення його для дачі свідчень, однак це неможливо, бо на даний час він перебуває у лікарні. Після виписки О.ТУРЧИНОВА з лікарні прокуратура має намір знову викликати його для дачі свідчень.

Нагадаємо, сьогодні на прес-конференції у Києві Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що кримінальні справи, порушені проти О.ТУРЧИНОВА та А.КОЖЕМ’ЯКІНА мають призвести до розвалу демократичної коаліції. Вона повідомила, що Петро ПОРОШЕНКО співпрацює із заступником генерального прокурора Віктором ШОКІНИМ, а Микола МАРТИНЕНКО співпрацює з головою СБУ Ігорем ДРІЖЧАНИМ з тим, щоб порушити кримінальні справи і дати санкцію на арешти О.ТУРЧИНОВА та А.КОЖЕМ’ЯКІНА, які практично вже є народними депутатами.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що це робиться для того, щоб БЮТ вийшла із коаліції і «започаткувала певну конфронтацію з «Нашою Україною». За її словами, це потрібно ряду людей з «Нашої України», щоб не допустити демократичної коаліції і створити коаліцію з Партією регіонів.

На запитання журналістів, що робитиме БЮТ, якщо О.ТУРЧИНОВА арештують, Ю.ТИМОШЕНКО відповіла: «я думаю, 129 народних депутатів і 6 млн. виборців, які за нас голосували, зметемо з лиця землі те СІЗО, де його утримуватимуть».

Як повідомляв УНІАН, 4 березня міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО повідомив, що Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу за фактом прослуховування Службою безпеки України часів керівництва О.ТУРЧИНОВА переговорів посадовців, зокрема міждержавних переговорів між керівництвом України і Росії.

У свою чергу, керівник виборчої кампанії блоку “Наша Україна” Роман БЕЗСМЕРТНИЙ заявив, що бачив стенограми прослуховувань окремих посадових осіб, екс-секретаря РНБО Петра ПОРОШЕНКА та екс-міністра юстиції Р.ЗВАРИЧА. Крім того, за його словами, “є фрагменти стенограм прослуховування навіть посольств".