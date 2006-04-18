У районі станції метро «Святошин» на рейках було виявлено жінку

Рух поїздів на Святошинсько-Броварській лінії метро відновлено від станції «Шулявська» до станції «Лісова». Про це кореспонденту УНІАН повідомив представник «Київського метрополітену».

Він сказав, що рух поїздів був зупинений через те, що в районі станції «Святошин» на рейках було виявлено жінку. В той же час, за його словами, поки що немає повної інформації, чому вона там опинилася і в якому стані вона перебуває. Він повідомив, що на даний момент рух поїздів на Святошинсько-Броварській лінії здійснюється від станції «Шулявська» до станції «Лісова».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 18 години рух на цій ліні метро був зупинений. Пасажирів попросили залишити вагони. Про причини зупинки не повідомлялося.