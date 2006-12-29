Ющенко вже поїхав в Гуту
11:14, 29 грудня 2006Політика
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Президент до свята ще проведе ряд зустрічей
Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув у свою резиденцію в селі Гута Богородчанського району Івано-Франківської області.
Як повідомляє прес-служба Президента, разом з родиною та близькими В.ЮЩЕНКО зустрічатиме там Новий рік та Різдво.
На Івано-Франківщині глава держави проведе ряд робочих зустрічей.
Новорічне звернення глави держави вийде в ефір на українських телеканалах 31 грудня о 23.52.
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