Новий мер дав доручення щодо матеріальної допомоги киянам
Це не популізм, це ідеологія
Черновецький дав доручення організувати прийом громадян для надання їм матеріальної допомоги
Мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ дав вказівку виконуючим обов`язки заступників голови Київської міської державної адміністрації Михайлу ГОЛИЦІ і Віктору ПАДАЛЦІ організувати прийом громадян для надання їм матеріальної допомоги і надати інформацію щодо поліпшення житлових умов малозабезпечених.
Про це Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ розпорядився сьогодні під час наради в мерії.
Таким чином, вже післязавтра представники малозабезпечених верств населення можуть звертатися до районних адміністрацій і управлінь соціального захисту із заявками на матеріальну допомогу.
«Ми на 300 тис., приблизно, збільшимо кількість грошової допомоги людям, у яких сьогодні є проблеми і вони є малозабезпеченими… Це буде після виборів при тому, що я сьогодні є абсолютно легітимним мером, і це не популізм. Це моя ідеологія», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.
М.ГОЛИЦЯ до 20 квітня відповідно до вказівки повинен надати інформацію меру Києва щодо поліпшення забезпечення житлом громадян, які знаходяться в чергах і, в першу чергу, малозабезпечених.
Торкаючись питання житла, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ також повідомив, що до нього звернувся новообраний депутат Київради Юрій ЛУЦЕНКО з проханням про виділення квартир для чорнобильців. І з цього питання незабаром журналісти дізнаються про пропозиції міських властей.
«До мене звернулася шанована мною людина Юрій ЛУЦЕНКО з проханням про виділення квартир тим, хто своїм тілом, здоров`ям ризикував під час Чорнобильської аварії. Я думаю, що ми підготуємо пропозиції, про які говорив міністр внутрішніх справ, і незабаром вам про це буде відомо», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.