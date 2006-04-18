Новий мер дав доручення щодо матеріальної допомоги киянам

Черновецький дав доручення організувати прийом громадян для надання їм матеріальної допомоги

Мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ дав вказівку виконуючим обов`язки заступників голови Київської міської державної адміністрації Михайлу ГОЛИЦІ і Віктору ПАДАЛЦІ організувати прийом громадян для надання їм матеріальної допомоги і надати інформацію щодо поліпшення житлових умов малозабезпечених.

Про це Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ розпорядився сьогодні під час наради в мерії.

Таким чином, вже післязавтра представники малозабезпечених верств населення можуть звертатися до районних адміністрацій і управлінь соціального захисту із заявками на матеріальну допомогу.

«Ми на 300 тис., приблизно, збільшимо кількість грошової допомоги людям, у яких сьогодні є проблеми і вони є малозабезпеченими… Це буде після виборів при тому, що я сьогодні є абсолютно легітимним мером, і це не популізм. Це моя ідеологія», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

М.ГОЛИЦЯ до 20 квітня відповідно до вказівки повинен надати інформацію меру Києва щодо поліпшення забезпечення житлом громадян, які знаходяться в чергах і, в першу чергу, малозабезпечених.

Торкаючись питання житла, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ також повідомив, що до нього звернувся новообраний депутат Київради Юрій ЛУЦЕНКО з проханням про виділення квартир для чорнобильців. І з цього питання незабаром журналісти дізнаються про пропозиції міських властей.

«До мене звернулася шанована мною людина Юрій ЛУЦЕНКО з проханням про виділення квартир тим, хто своїм тілом, здоров`ям ризикував під час Чорнобильської аварії. Я думаю, що ми підготуємо пропозиції, про які говорив міністр внутрішніх справ, і незабаром вам про це буде відомо», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.