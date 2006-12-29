Симоненко вже підганяє Ющенка з референдумом

Лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО вважає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО зобов’язаний ухвалити рішення щодо проведення референдуму по НАТО вже у березні 2007 року.

У коментарі УНІАН лідер КПУ наголосив, що у Президента “немає ніяких варіантів, і якщо він поважає свій народ, його конституційне право на вибір, він повинен підписати й оголосити, що референдум відбудеться, наприклад, у березні”.

П.СИМОНЕНКО підкреслив, що питання вступу України до НАТО хвилює сьогодні громадян нашої держави, оскільки визначає перспективу розвитку України. “Я вважаю, що проблема НАТО повинна вирішуватись сьогодні”, - наголосив він, додавши, що по ініціативі Президента витрачаються десятки мільйонів гривень на різноманітні програми, рекламу, тощо, спрямовані на вступ України до НАТО.

На переконання П.СИМОНЕНКА, народ сьогодні переважно не підтримує вступ України до Альянсу. На підтвердження своєї тези П.СИМОНЕНКО нагадав підсумки акції “Народний референдум” у Криму, де більшість висловилась проти вступу України до НАТО.

“Аргументів для негайного прийняття рішення про оголошення референдуму достатньо. Щоб політичні сили не спекулювали, шантажуючи суспільну думку, а спирались на волю народу”, - наголосив він. За словами П.СИМОНЕНКА, якщо Президент не оголосить референдум, він ще раз підтвердить, що не збирається рахуватись з волею народу і буде проводити антиукраїнську політику.

Як повідомляв УНІАН, СДПУ(о) з листопада 2005 року до лютого 2006 року по всій країні організувала 109 ініціативних груп. Вони зібрали на підтримку референдуму про членство України в НАТО й участі в ЄЕП понад 4,6 млн. підписів, які були передані в ЦВК. Відповідно до законодавства, для організації всеукраїнського референдуму за народною ініціативою необхідно зібрати не менше трьох мільйонів підписів.

30 жовтня цього року голова ЦВК Ярослав ДАВИДОВИЧ повідомив, що правоохоронні органи порушили 28 кримінальних справ за фактами порушень при зборі підписів за проведення референдуму про членство України в НАТО й ЄЕП.

У свою чергу, 9 листопада прес-служба Генеральної прокуратури повідомила, що відомство вивчає 10 кримінальних справ, порушених за фактами внесення неправдивих відомостей у підписні листи щодо проведення референдуму.

11 грудня Печерський райсуд Києва зобов`язав Центрвиборчком підбити підсумки збору підписів громадян під вимогою про проведення всеукраїнського референдуму щодо вступу України до НАТО й ЄЕП.

ЦВК оскаржила в Апеляційному суді м. Києва визнання її бездіяльності щодо підбиття підсумків збору підписів за проведення референдуму з питань про вступ України до НАТО й ЄЕП.

Сьогодні, 29 грудня, Центральна виборча комісія визнала дійсними 4 млн. 431 тис. 674 підписи із зібраних 4 млн. 656 тис. 182 підписів громадян за проведення референдуму про членство України в НАТО і Єдиному економічному просторі з Білоруссю, Казахстаном і Росією (ЄЕП).

ЦВК також ухвалила передати загальні підсумки зі збору підписів за проведення референдуму на розгляд Президента України В.ЮЩЕНКА.