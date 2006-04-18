Черновецький вимагає ревізії всієї власності Києва

Мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ на нараді з керівниками КМДА доручив новому своєму заступнику Володимиру ГОЛОВАЧУ провести ревізію всього майна міста Києва, крім того, кожного тижня подавати свіжу інформацію й письмові звіти про виконану роботу та пропозиції щодо вдосконалення роботи органів влади Києва.

«Я хочу з`ясувати всі частини власності Києва, які в нас є, де у нас які частини власності аж до 1%», - підкреслив мер. Він зазначив, що потрібно проаналізувати, як працюють ці підприємства, які дивіденди вони платять на користь киян і чи «потрібні нам взагалі ці частини». Він висловив побажання познайомитися зі всіма менеджерами підприємств, при цьому повідомив: «ми відкликали повноваження посадовців по управлінню київською власністю, що належить київській громаді. Я вважаю, що це доцільно й справедливо до того моменту, поки ми не розберемося з усім, що відбувається в Києві».

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ також сказав, що зараз його турбують три офшорні компанії, які є власниками дуже великої кількості київської власності й, на його думку, не зовсім законно. У зв`язку з цим він доручив В.ГОЛОВАЧУ підготувати звернення в Інтерпол, «щоб ними позаймалися, оскільки вони вже дуже багаті й всі опинилися в європейській країні». «В тому числі й більше гектара землі в Голосіївському заповіднику, там, де взагалі можна тільки ходити й радіти життю, з`явився агрокомбінат «Хотівський»», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Крім того, він також доручив з`ясувати ситуацію з підприємствами «Київхліб» і «Київмлин».

«Мене турбує ситуація, яка склалася з «Київхліб» і «Київмлин», без яких Київ існувати не може. Й мені доведеться звертатися до судів, оскільки власність киян розмита», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.