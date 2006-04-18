Жінка, яка впала на колію метро, госпіталізована

Жінка, яка сьогодні впала на колію столичного метрополітену, отримала черепно-мозкову травму і госпіталізована до однієї з київських лікарень. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю “Київського метрополітену”.

Причини падіння жінки встановлюються, слідство веде столична міліція.

В метрополітені також уточнили, що потерпіла - 1976 року народження, ніде не працює, проживає в місті Яготин Київської області, перебувала на лікуванні у психіатричній лікарні.

Як уточнили в метрополітені, після інциденту, а саме о 19.14 рух потягів відновлено повністю.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 18 години було зупинено рух поїздів на Святошинсько-Броварскій лінії метро. Пасажирів попросили залишити вагони.

Пізніше з’ясувалося, що причиною зупинки руху стало те, що в районі станції «Святошин» на рейках було виявлено жінку.