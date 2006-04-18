Тимошенко: ”Дайте мені попрацювати рік без інтриг”

Лідер БЮТ Юлія Тимошенко хоче хоча б рік попрацювати на посаді прем`єр-міністра нового уряду України. "Дайте мені попрацювати рік без інтриг, і країну об`єднає результат", - сказала вона, виступаючи в прямому ефірі телеканалу "1+1".

При цьому, за її словами, не потрібно пропонувати нові програми.

"Нам треба об`єднатися навколо програми президента "10 кроків назустріч людям". ...Нові програми не потрібні, треба виконувати тих, що вже є", - вважає Тимошенко.

Вона також повідомила, що має намір вести переговори про створення парламентської коаліції у Верховній Раді з президентом України Віктором Ющенком.

Вона наполягає, щоб Ющенко, як почесний голова виборчого блоку "Наша Україна" і партії "Народний союз Наша Україна", узяв на себе особисту відповідальність за переговори та формування коаліції.

РІА "Новости"