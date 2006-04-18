Хто переміг на виборах, так досі і не відомо

Вищий адміністративний суд України переніс на завтра на 10.00 п’яте судове засідання за позовами до Центральної виборчої комісії від Блоку Наталії Вітренко “Народна опозиція”, Блоку Юрія Кармазіна, партії “Віче” та Народного блоку Литвина.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні після перерви у другій половині дня суд продовжував заслуховування пояснень позивачів щодо позовних вимог стосовно форми підрахунку голосів Центрвиборчкомом. Зокрема, позивачі наполягали на тому, що ЦВК, підраховуючи голоси, а також квоту депутатських мандатів партій, які перетнули 3-відсотковий бар’єр та потрапили до парламенту, невірно застосував норми закону, оскільки під час цього процесу враховував недійсні бюлетені та бюлетені виборців, які проголосували проти всіх. На переконання позивачів, при цьому ЦВК повинна була враховувати лише голоси виборців, які проголосували “за”.

Крім того, позивачі висунули вимогу, щоб до суду було доставлено оригінали та копії протоколів з позначкою “уточнено” з усіх 225 територіальних виборчих округів, і ці протоколи увечері були до суду привезені.

Член ЦВК Марина СТАВНІЙЧУК, виступаючи зі своїми поясненнями, нагадала, що під час виборів до парламенту у 1998 році та 2002 році застосовувалась така ж форма підрахунку голосів виборців.

Сьогодні увечері під час чергової 15-хвилинної перерви до суду надійшло клопотання з боку представників позивача - Блоку Наталії Вітренко, в якому, за словами одного з представників цього блоку Світлани ШАПІТО, вони просять суд змінити частину своїх позовних вимог. А саме: вилучити з позовної заяви вимогу, якою позивач просить суд зобов’язати ЦВК прийняти постанову про остаточні результати голосування. Водночас Блок Вітренко наполягає, щоб суд зобов’язав ЦВК змінити порядок дій при підрахунку голосів.

Як стало відомо кореспондентові УНІАН від окремих представників - учасників процесу, завтра очікується, що суд почне, в разі непорушення процедури роботи суду, розглядати додаткові позови партії “Віче”, Блоку Юрія Кармазіна та Народного блоку Литвина.

Водночас, як зазначив співрозмовник агентства, лише Блок Юрія Кармазіна та партія “Віче” пов’язують систему порушень з фальсифікацією під час підрахунку голосів

Сьогоднішнє судове засідання закінчилось о 22.00, розпочавшись о 10.00.

Як повідомляв УНІАН, позови до ЦВК з боку партій та блоків, які на виборах 26 березня не подолали тривідсотковий бар‘єр, Вищий адміністративний суд розпочав розглядати 15 квітня.

Суд об‘єднав в один процес по два позови від блоку Наталії Вітренко „Народна опозиція“, Блоку Юрія Кармазіна та партії „Віче“, а також по одному позову від Народного блоку Литвина та кандидата в депутати від блоку Н.Вітренко. Таким чином загальна кількість позовів зросла до восьми.