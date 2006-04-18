Сучасні тенденції в IT-освіті. Прес-конференція в УНІАН

В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «II Міжнародний Форум «Сучасні тенденції в ІТ-освіті»». Організатори - Асоціація «ІТ-України», Міністерство освіти і науки України, Національний авіаційний університет. У роботі візьмуть участь - президент Асоціації ІТ-України, голова ради директорів SoftServe Business Systems І.Мендзебровський; директор департаменту вищої освіти МОН України Я.Болюбаш; керівник відділу роботи з розробниками ПО, Microsoft Ukraine А.Орехов; декан факультету комп`ютерних наук, зав.кафедри інженерії ПО НАУ М.Сидоров; ректор Національного технічного університету України «КПІ» М.Згуровський. Під час прес-конференції будуть анонсовані результати проведення Форуму «Сучасні тенденції в ІТ-освіті», який відбудеться 17-18 квітня в м. Києві на базі Національного авіаційного університету (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).