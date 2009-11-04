Ющенко звинуватив головного санлікаря у проведенні мітингу на Майдані

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає Генеральну прокуратуру порушити кримінальну справу за фактом злочинної недбалості при організації масових зібрань людей з політичною метою під час епідемії грипу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив під час звернення до українського народу.

За словами Президента, в Україні стрімко поширюється вірус грипу A/H1N1, в результаті чого, за його словами, гинуть люди і навіть зафіксовані випадки смерті лікарів.

За його словами, епідемія поширилася, перш за все, в західних областях України і на даний момент є загроза поширення епідемії на інші регіони України.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що, незважаючи на це, 24 жовтня в Києві було організовано масові політичні заходи. При цьому, за його словами, у той же день у Тернопільській області вже було зафіксовано 10 летальних випадків від грипу, а також смертельні випадки були зафіксовані в інших західних областях.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що це було відомо керівникам країни і керівництву Міністерства охорони здоров’я. Однак, за його словами, і прем`єр-міністр і голова Верховної Ради України, і лідер опозиції це проігнорували.

За його словами, зокрема в Києві у цей день відбувся двохсоттисячний мітинг на Майдані Незалежності, на якому була присутня велика кількість людей із західних регіонів.

Президент порівняв цей захід з першотравневою демонстрацією у 1986 році після Чорнобильської катастрофи.

За словами В.ЮЩЕНКА, він вбачає в цьому не тільки політичну, а й кримінальну відповідальність.

Враховуючи це, Президент сказав, що звернувся до Генпрокуратури з проханням порушити кримінальну справу за фактом злочинної недбалості певних посадових осіб.

В.ЮЩЕНКО додав, що у цьому випадку відповідальність лежить на головному державному санітарному лікареві України, якого призначає прем’єр-міністр.