Чи загрожує громадянам України підвищення цін на хліб. Голова АМК у прямому радіоефірі

У прямому ефірі “Радіо Київ” (98 FM) відбудеться прес-конференція голови Антимонопольного комітету України Олексія Костусєва на тему: “Чи загрожує громадянам України підвищення цін на хліб; як вплине на остаточну вартість молочних продуктів зміна закупівельних цін на молоко; проблема законодавчого забезпечення функціонування сфери державних закупівель”

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