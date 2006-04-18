Чи загрожує громадянам України підвищення цін на хліб. Голова АМК у прямому радіоефірі
23:16, 18 квітня 2006Політика
319
У прямому ефірі “Радіо Київ” (98 FM) відбудеться прес-конференція голови Антимонопольного комітету України Олексія Костусєва на тему: “Чи загрожує громадянам України підвищення цін на хліб; як вплине на остаточну вартість молочних продуктів зміна закупівельних цін на молоко; проблема законодавчого забезпечення функціонування сфери державних закупівель”
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter