Як українці ставляться до Лукашенка (опитування)

Більшість українців позитивно ставляться до білорусів та Президента Білорусі Олександра ЛУКАШЕНКА.

Про це свідчать передані агентству УНІАН дані соціологічного дослідження, проведеного Центром Разумкова.

За оцінками респондентів, в Україні переважає позитивне, доброзичливе ставлення до білорусів (70%). Лише 2,4% опитаних вважають, що це ставлення – негативне чи критичне.

Нинішні відносини між Україною та Республікою Білорусь 41,9% українців називають добрими. Менше третини опитаних вважають їх нестабільними, і лише 5,7% - поганими.

Як зазначають у Центрі Розумкова, в оцінках перспектив розвитку українсько-білоруських відносин переважає оптимістичний підхід: майже половина респондентів очікують, що у найближчі роки ці відносини покращаться, а близько третини схиляються до думки, що ці відносини залишаться без змін. Перспективу погіршення відносин бачать лише 0,5% респондентів.

Серед сфер, у яких у першу чергу необхідно розвивати двосторонні відносини, переважна більшість опитаних називає торгово-економічну сферу. Найрідше називали гуманітарну сферу і сферу безпеки. На необхідність першочергового розвитку відносин в інших сферах вказували від 20% до 30% респондентів.

Очікування громадян від візиту до України О.ЛУКАШЕНКА є загалом позитивними. Майже дві третини респондентів (61,3%) очікують, що цей візит покращить двосторонні відносини України і Білорусі. При цьому 17% респондентів вважають, що візит якісно покращить весь комплекс двосторонніх відносин, а 44,3% очікують позитивних змін в окремих сферах співробітництва. Не очікують позитивних змін 16,6% опитаних.

Оцінюючи своє ставлення до Президента сусідньої держави, більше половини громадян України (56,8%) назвали його позитивним, і лише 3,9% опитаних висловили негативне ставлення до О.ЛУКАШЕНКА. Решта респондентів мають нейтральне або невизначене ставлення до Президента Республіки Білорусь.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 26 жовтня по 1 листопада. Опитано 2010 респондентів віком від 18 років у всіх областях України, Києві та Криму за вибіркою, що репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними показниками.

Опитування здійснювалося у 129 населених пунктах. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні розпочався дводенний офіційний візит в Україну Президента Білорусі О.ЛУКАШЕНКА.