Аварійні сценарії розвитку політичної ситуації в Україні. Політологи лякають одне одного

Інститут національної стратегії України проведе круглий стіл на тему: “Українська аварія-2006”, присвячений можливим аварійним сценаріям розвитку політичної ситуації в країні в найближчі місяці. Пропонується обговорити ймовірність та сценарії наступних подій: розпуск Верховної Ради нового скликання; відміна результатів щойно завершених парламентських виборів; дострокові та надзвичайні вибори президента України; відміна/ ревізія політичної реформи 2004 року; позачергові та надзвичайні вибори мера Києва. До участі запрошені - С. Бєлковський, Д.Видрін, В.Небоженко, В.Карасьов, В. Фесенко, А. Єрмолаєв, Д. Маленкович, І.Жданов, І.Гринів та інші експерти