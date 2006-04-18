«Телезірка». Підбиття підсумків всеукраїнського народного рейтингу.

В УНІАН відбудеться прес-конференція, присвячена підбиттю підсумків всеукраїнського народного рейтингу «Телезірка». Організатори рейтингу – журнал «Теленеделя» - розкажуть про те, які програми, серіали, актори та ведучі українських телеканалів найбільше сподобалися глядачу. Підсумки рейтингу народної популярності будуть озвучені вперше. В прес-конференції візьмуть участь: директор групи телевізійних видань групи компаній «Український Медіа Холдинг» Олександр Михайлов, директор «Теленеделя - Киев» Антоніна Осадча (вул. Хрещатик, 4,конференц-зал).

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