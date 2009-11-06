Міжбанк відкрився падінням долара і євро

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися падінням котирувань – 8,1365/8,1710 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг»,ціни на російську валюту знизилися – 0,2803/16, котирування щодо євро-гривні пішли вниз – 12,1030/12,1560. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують зростати 1,4886/88 (четвер - 1,4822/24).

У четвер Нацбанк на ринок не виходив.