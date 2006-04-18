”Куди йдуть рекламні гроші?” Прес-конференція в УНІАН.

В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Куди йдуть рекламні гроші?". В роботі візьмуть участь - генеральний директор ВД "КоммерсантЪ-Украина" Казбек Бектурсунов та креативний директор рекламного агентства Kaffeine Communications Анже Йєреб. Учасники прес-конференції розкажуть про спільний проект зі створення Інтернет-порталу, присвяченого рекламному бізнесу (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter