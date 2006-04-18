”Куди йдуть рекламні гроші?” Прес-конференція в УНІАН.

23:29, 18 квітня 2006
Політика
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В УНІАН відбудеться прес-конференція  на тему: "Куди йдуть рекламні гроші?". В роботі візьмуть участь - генеральний директор ВД "КоммерсантЪ-Украина" Казбек Бектурсунов та креативний директор рекламного агентства Kaffeine Communications Анже Йєреб.  Учасники прес-конференції розкажуть про спільний проект зі створення Інтернет-порталу,  присвяченого рекламному бізнесу (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). 

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