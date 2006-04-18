Порошенко звинувачує Тимошенко у брехні

Член блоку “Наша Україна” Петро ПОРОШЕНКО звинувачує лідера БЮТ Юлію ТИМОШЕНКО у брехні, зокрема щодо її сьогоднішніх висловлювань на прес-конференції.

Про це він заявив в ефірі “5 каналу”.

Зокрема, П.ПОРОШЕНКО спростував твердження про те, що він проводить переговори про парламентську коаліцію з Партією регіонів. Також він заявив, що ніколи не проголосує за кандидатуру лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА на посаду прем’єр-міністра чи за будь-якого іншого представника регіоналів на цю посаду.

П.ПОРОШЕНКО Наголосив, що “Наша Україна” принципово визначилася про формування коаліції у форматі трійки – у складі “Нашої України”, БЮТ і СПУ. При цьому він охарактеризував позицію БЮТ як “шантаж” та “ультиматум”. На його переконання, метою скликання сьогоднішньої прес-конференції Ю.ТИМОШЕНКО було підтвердження того, що вона претендує на пост прем’єра, не маючи додаткових аргументів, а також заява про те, що вона ненавидить П.ПОРОШЕНКА, що й так давно відомо.

П.ПОРОШЕНКО зауважив, що те, що говориться в ефірі, кардинально відрізняється від того, що відбувається поза ефіром. Він навів приклад, що днями зустрічався з Ю.ТИМОШЕНКО на “5-му каналі”, і поза ефіром вони посміхалися, обнімалися і чудово поговорили.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на прес-конференції за результатами екстреного засідання політичної ради БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО звинуватила П.ПОРОШЕНКА в причетності до порушення кримінальних справ проти Олександра ТУРЧИНОВА та Андрія КОЖЕМ’ЯКІНА. За її словами, це потрібно ряду людей з «Нашої України», щоб не допустити демократичної коаліції і створити коаліцію з Партією регіонів.

Ю.ТИМОШЕНКО також повідомила, що на екстреному засіданні політради БЮТ обговорювалася інформація, яка була надана «одним з членів блоку «Наша Україна» про те, що певна група в цьому політичному блоці, зокрема, Юрій ЄХАНУРОВ, Петро ПОРОШЕНКО, Микола МАРТИНЕНКО мають вести переговори за об’єднання в коаліцію з Партією регіонів.