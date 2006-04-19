”Мілан” програв ”Барселоні”

Іспанська "Барселона" у першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів обіграла на виїзді італійський "Мілан" з рахунком 0:1 і зробила вагомий крок на шляху до фіналу.

У першому таймі цього двобою титанів, незважаючи на більше володінням м`ячем футболістів "Барселони" та 5-ма ударами в площину воріт проти трьох у "Мілана", більш гострі моменти створили саме "россонері". На 12-ій хвилині Джилардіно виграв боротьбу у Маркеса і з трьох метрів пробивав Вальдеса, але влучив у штангу, а повторний удар у Шевченка не вийшов.

За хвилину після довгого пасу Зеєдорфа головою бив Шевченко, але знову на місці виявився Вальдес.

У "Барселони" по воротах Діда били Роналдінью, Ето`О та Жюлі, але їх удари виявилися залегкими для голкіпера "Мілана". В середині другого тайму небезпечно із штрафного вистрілив Пірло, проте лише поруч зі штангою.

На початку другого тайму мав забивати "Мілан". Малопомітний у першій 45-хвилинці Кака, після відпасовки Шевченка увійшов у штрафну і міг цілком забивати сам, але віддав непотрібний пас на Джилардіно, в якого з під ніг м`яч вибив Пуйоль.

А ось "Барса" свій шанс забити не втратила. На 57-ій хвилині після віртуозного пасу на метрів 30-ть Роналдінью Жюлі продерся скрізь Несту і пробив з під Каладзе у верхній кут воріт Діда - 0:1.

На 65-ій хвилині Роналдінью після провалу в атаці господарів увійшов у штрафну і бив у дальній кут, але на заваді м`яча стала штанга. Після пропущеного голу у "Мілана" нічого не виходило в атаці, а "Барселона" "катала" підопічних Анчелотті, як хлопчиків.

Далі Діда довелося рятувати свою команду після сильного та влучного удару Іньєсти.

На 80-ій хвилині "Мілан" втратив ще один шанс відігратися. Кака вивів на 11-метрову позначку Амброзіні і той примудрився пробити в метрах шести від штанги... За хвилину міг зробити рахунок 0:2 Роналдінью, але його удар зі штрафного з метрів 20-ти прийшовся трохи вище поперечини.

Останній шанс зрівняти рахунок мав Мальдіні, але не судилося його удар в стрибку бере Вальдес. На 89-ій хвилині бив Кака, але знову повз "рамку".

"Барселона" цілком справедливо виграла в "Мілана" на "Сан-Сіро", тому що була банально сильніша.

Півфінал. Перший матч.

"Мілан" (Італія) - "Барселона" (Іспанія) - 0:1

Гол: Жюлі 57

"Мілан": Діда, Стам (Кафу 77), Каладзе, Неста, Сержинью, Гаттузо (Амброзіні 74), Пірло (Мальдіні 66), Кака, Зеєдорф, Шевченко (к), Джилардіно.

"Барселона": Вальдес, Олегер (Мотта 75), Пуйоль (к), Рафаель Маркес, ван Бронкхорст, ван Боммел, Едмілсон, Іньєста, Жюлі (Белллетті 71), Ето`О, Роналдінью (Лопес 89).

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