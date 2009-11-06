Через епідемію грипу відмінили демонстрацію 7 листопада

Миколаївські комуністи вперше після 1944 року не проводитимуть демонстрацію трудящих 7 листопада.

Як повідомив кореспонденту УНІАН 2-й секретар Миколаївського обкому Комуністичної партії України Микола ДЗАРДАНОВ, незважаючи на це святкування 82-ї річниці Великої Жовтневої соціалістичної революції відбудеться.

М.ДЗАРДАНОВ повідомив, що миколаївським ветеранам вже було розіслано поштою 50 тис. запрошень на демонстрацію, проте про заборону її проведення людям було повідомлено по місцевому радіо.

За його словами, міський голова Володимир ЧАЙКА, а також міський відділ охорони здоров’я не рекомендували прихильникам партії проводити масові заходи в період оголошеної в країні епідемії грипу. До того ж обком КПУ дістав відмову міського відділу охорони здоров’я у відповідь на прохання виділити прихильникам партії 3 тис. марлевих пов`язок для захисту під час проведення святкових заходів.

Представник Компартії впевнений, що, незважаючи на заборону і відміну демонстрації, 7 листопада на звичайне місце збору учасників демонстрації - біля готелю «Україна» - прийде багато людей. Всіх їх прихильники партії направлятимуть до пам`ятника Леніну на головній площі міста. Там планувалося провести урочистий мітинг, але він також заборонений. Замість нього тих, хто прийде, привітають народні депутати, керівництво Миколаївського обкому КПУ, зможуть виступити всі бажаючі.

Крім того, як сказав секретар обкому, на підприємствах, в первинних організаціях відбудуться урочисті збори, інші святкові заходи.

«Ми не боїмося влади, - додав М.ДЗАРДАНОВ. - Ми просто бачимо, як багато навколо хворих людей і не хочемо нікого піддавати небезпеці зараження».