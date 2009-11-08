Ющенко звинувачує уряд у зриві співпраці з МВФ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звинувачує уряд в тому, що Міжнародний валютний фонд не дасть Україні чергового траншу кредиту.

Про це він сказав в інтерв’ю «5-му каналу» в неділю.

«Я переконаний, що МВФ не дасть Україні чергового траншу, тому що це повне ігнорування Меморандуму (підписаного з МВФ – УНІАН)», - наголосив В.ЮЩЕНКО, додавши, що Кабінет міністрів не виконав п’ять з шести пунктів своїх зобов’язань закріплених у Меморандумі.

Водночас Президент не бачить своєї провини через підписання ним закону про підвищення соціальних стандартів, незважаючи на заклик МВФ цього не робити.

«Ну, по-перше, я даю відповідь на джерела (фінансування підвищення зарплат та пенсій – УНІАН), які не ускладнюють ні роботу уряду, ні міжнародного валютного фонду»,- зауважив він, нагадавши, що вніс на розгляд парламенту законопроект по внесенню змін до держбюджету щодо знаходження такого фінансування.

Також Президент зауважив, що виконав вимогу Конституції та законів України, забезпечуючи людині базові соціальні стандарти.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що прем’єр-міністр також підвищувала зарплати певним категоріям, які зазвичай беруть участь у виборах – поштарям, медикам, тощо. «Це не справедлива соціальна політика», - зауважив Глава держави. В той час, як акцентував В.ЮЩЕНКО, його рішення стосувалось всіх людей України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Домінік СТРОСС-КАН заявив, що Фонд відновить роботу з Україною тільки після призначених на січень 2010 року президентських виборів.

МВФ в листопаді 2008 року ухвалив надання Києву дворічної програми stand-by на суму близько 16,4 млрд. дол. і за цей період вже видав трьома траншами 10,5 млрд. дол. У разі виконання умов програми МВФ обіцяв виділити Україні до кінця 2009-го року ще 3,8 млрд. дол.