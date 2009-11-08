МВФ повернеться в Україну лише після виборів

Міжнародний валютний фонд відновить роботу з Україною тільки після призначених на січень 2010 року президентських виборів. Про це заявив в інтерв`ю Reuters директор-розпорядник МВФ Домінік СТРОСС-КАН.

Він нагадав, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО наприкінці жовтня підписав закон про підвищення мінімальних зарплат всупереч запереченням уряду і ключового кредитора країни, МВФ, які вважають, що для реалізації цього рішення в країни немає фінансових ресурсів. Рішення В.ЮЩЕНКО викликало критику з боку МВФ.

«Коли люди йдуть на вибори, рішення можуть відрізнятися від тих, що були прийняті рік тому, коли програма (фінансової допомоги Україні - УНІАН) розроблялася», - сказав Д.СТРОСС-КАН.

«Зараз - особливий період, так що, безумовно, нам треба почекати результату виборів, щоб мати можливість продовжити роботу з урядом», - підсумував директор - розпорядник МВФ.

Як повідомляв УНІАН, МВФ в листопаді 2008 року ухвалив надання Києву дворічної програми stand-by на суму близько 16,4 млрд. дол. і за цей період вже видав трьома траншами 10,5 млрд. дол. У разі виконання умов програми МВФ обіцяв виділити Україні до кінця 2009-го року ще 3,8 млрд. дол.